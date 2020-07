Lino Guanciale si è sposato in gran segreto: chi è la moglie Antonella Liuzzi (FOTO) (Di lunedì 20 luglio 2020) A 41 anni Lino Guanciale si è deciso al grande passo. L’attore ha sposato in gran segreto la compagna Antonella Liuzzi, alla quale è legato da qualche tempo. A dare la notizia ‘Noci Gazzettino’, il giornale online della cittadina, in provincia di Bari, dove è nata e cresciuta la moglie dell’interprete, che ha pubblicato la FOTO dei neo sposi sorridenti. Al matrimonio, svoltosi in forma privata il 18 luglio 2020 in Campidoglio a Roma, erano presenti pochi intimi. leggi anche l’articolo —> Lino Guanciale nuova fidanzata, il bacio su Instagram: le parole dell’ex Antonietta ... Leggi su urbanpost

