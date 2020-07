Lino Guanciale ha detto sì: matrimonio super segreto per l’attore (Di lunedì 20 luglio 2020) Lino Guanciale ha compiuto il grande passo in super segreto! L’attore è convolato a nozze con la compagna Antonella Liuzzi, come rende noto Noci Gazzettino, testata del comune in provincia di Bari in cui è nata la donna. La cerimonia si è svolta di sabato 18 luglio a Roma in Campidoglio, in presenza di pochi intimi. L’attore, celebre per i suoi ruoli nelle serie Tv “Che dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e “L’allieva”, con Alessandra Mastronardi, avrebbe conosciuto la donna a Milano, città nella quale svolge la sua attività di docente universitaria presso la Bocconi di Milano. Proprio per la sua professione, Guanciale l’avrebbe voluta tenere lontana dai riflettori, ma questa volta non è stato possibile nascondere ... Leggi su velvetgossip

LEBBY4EVER : RT @CanettiQueen: - barbara15993604 : Congratulazioni a Lino Guanciale e signora e tanta felicità ad entrambi! Ma una cosa è certa, non mi lamenterò mai… - dolansoftie : RT @lindahogwss: non capivo tutto questo hype da parte vostra per lino guanciale sposato, anche perchè io credevo fosse sposato da anni e n… - elena_ele6 : RT @ovunquetu: Quando tutte abbiamo pensato che Lino Guanciale fosse vestito così per girare una scena di matrimonio sul set e invece poi a… - AndreaNails2000 : RT @voidvalee: LINO GUANCIALE SI È SPOSATO RIPETO LINO GUANCIALE SI È SPOSATO -