L’inferno della celebrità (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo fiori e onori, Oscar e copertine lecca-lecca, dopo fiumi di inchiostro versati, dopo infuocati entusiasmi, si riesce davvero a scendere nell’inferno della celebrità, finire prima del tempo giù dalla carriera e trasformarsi in uno scarto umano? Sarà pure «una proiezione dell’immaginario collettivo», ma quando il diavolo creò la celebrità non pensava davvero di mettere in moto la droga più distruttiva e il fenomeno sociale più buio e insondabile. Soprattutto cannibalesco. Perché è tipico dello star-system essere onnivoro: tutto ciò che riguarda i suoi personaggi gli appartiene, tutto fa parte della sua scena e del suo mito. Johnny Depp non è una anomalia tossico-porcaiola dello showbiz ma l’ennesimo prodotto «made in Hollywood», erede della sordida tradizione che vede i divi del cinema rovinarsi. Ecco il mitico Edward mani di forbice sbattuto a 57 anni in un tribunale di Londra diventare il protagonista del suo film più pulp e horror. Alcune sequenze. Picchia la moglie, l’attrice Ambert Heard, e con i cocci di una bottiglia di vodka si mozza un dito: con il sangue che sgorga imbratta tutte le pareti della casa, disegnando anche un membro alla Rocco Siffredi. Leggi su vanityfair

