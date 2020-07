L’incredibile caos del campionato svizzero: positivi, quarantene, tribunali, dimissioni e donne in campo (Di lunedì 20 luglio 2020) Poi dici la Svizzera. E’ come se tutta la disorganizzazione, l’isteria, e le contraddizioni gli svizzeri le avessero confinate nel calcio. Che in questo momento assorbe in un solo campionato tutto ciò che all’estero temevano potesse accadere alla ripresa nel mezzo di una pandemia. Tutto. Tanto per cominciare hanno riavviato il campionato con una squadra, lo Zurigo, zeppa di contagiati. Sei solo tra i giocatori. Lo Zurigo, così, si è ritrovato in quarantena, senza la possibilità di allenarsi per due settimane. Costretto a scendere in campo con la formazione under 21 è stato prima sconfitto 4-0 a Basilea e poi 5-0 dalla capolista, lo Young Boys. Ma nel frattempo, dopo l’1-1 contro lo Xamax, è spuntato un positivo anche tra gli avversari. La società si è ... Leggi su ilnapolista

