Liga, ultima giornata: il Real Madrid non fa sconti e condanna il Leganes (Di lunedì 20 luglio 2020) La Liga chiude i battenti e consegna agli almanacchi gli ultimi verdetti che mancavano all'appello. Il Real Madrid , già campione di Spagna, non fa sconti e condanna il Leganes alla retrocessione. Il ... Leggi su quotidiano

blab_live : #Spagna, ultima giornata in #LaLiga2: la guida di @Pastorino85 con tutte le combinazioni per salvezza e playoff,… - GazzettinoL : Serie A i Tabellini 34a Domenicali MOTOGP Gp Spagna: vince Quartararo su Vinales e Dovizioso, cade Marquez Motori… - mpoli1984 : @marifcinter Le prox partite le giochiamo tutte con solo 2 gg di riposo... Senza dimenticare poi che il getafe ieri… - sportli26181512 : Liga, 38^ e ultima giornata: classifica finale e verdetti. Granada, prima volta in Europa: Ultima giornata nella Li… - pccpla : RT @GoalItalia: #Messi conquista la classifica marcatori in Liga con 25 goal ?? Nel 2007 l'ultima vittoria con così poche reti https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga ultima Liga, 38^ e ultima giornata: classifica finale e verdetti. Granada, prima volta in Europa Sky Sport Gazzetta - Fino all’ultimo gol

Ha in sa- lotto le ultime tre ma, anche se ieri si è confermato Pichichi, quest’anno in Liga è stato meno famelico: 25 reti. Entrambi vogliono il trono delle reti del Continente. Cristiano ne ha già s ...

Liga, il Granada nella storia: qualificato per la prima volta in Europa League

Il Granada vola in Europa League. I 56 punti conquistati nella stagione e 2019/2020, permettono al club andaluso di arrivare ad un traguardo storico per il club. La vittoria per 4-0 contro l'Athletic ...

Ha in sa- lotto le ultime tre ma, anche se ieri si è confermato Pichichi, quest’anno in Liga è stato meno famelico: 25 reti. Entrambi vogliono il trono delle reti del Continente. Cristiano ne ha già s ...Il Granada vola in Europa League. I 56 punti conquistati nella stagione e 2019/2020, permettono al club andaluso di arrivare ad un traguardo storico per il club. La vittoria per 4-0 contro l'Athletic ...