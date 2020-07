Licia Colò: vita privata, età, carriera, Instagram, marito, figlia e curiosità sulla conduttrice (Di martedì 21 luglio 2020) Scopriamo qualcosa di più sulla vita privata di Licia Colò. Lei è uno dei volti più belli e conosciuti della nostra tv, da anni al timone di trasmissioni di successo sia in Rai che nelle reti private. Dopo gli esordi come conduttrice di programmi leggeri, ormai da tempo Licia si è specializzata in format sulla natura, l’ambiente e il pianeta sul quale viviamo. La Colò insomma, è una ambientalista convinta, grande amante degli animali e di tutto ciò che appartiene alla Terra. Ecco qualche informazione che la riguarda. Chi è Licia Colò: età, carriera e Instagram Licia Colò è nata a Bussolengo (Veneto) il 7 ... Leggi su pianetadonne.blog

DenverCartoons : RT @vucciria79: Che gioia Licia Coló che ci mostra posti meravigliosi in cui non possiamo andare. - Lraax : Una che in Italia si è fatta sempre le vacanze pagate da altri è Licia Colò. Piano ferie imposto da lei Dice fai… - vucciria79 : Che gioia Licia Coló che ci mostra posti meravigliosi in cui non possiamo andare. - Cristina6013 : Rilassiamoci con @Edenliciacolo Le immagini e la dolcezza di Licia Colo' a quest'ora sono impagabili ?? - caterinellaspri : RT @magazeit: I Monti Sicani su “Eden, un mondo da salvare” con Licia Colò, lunedì su LA7 -

Ultime Notizie dalla rete : Licia Colò