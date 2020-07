"Li ha visti salire sul furgone". Il mistero dei tunisini fuggiti (Di lunedì 20 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo L'arrivo dei migranti a Gualdo Cattaneo e la struttura che li ospitavaA Gualdo Cattaneo scomparsi 21 migranti su 25. Appena arrivati, subito fuggiti. Qualcuno li ha aiutati? E i dubbi: chi doveva vigilare? Ventuno di loro sono ancora “irreperibili”. Gli altri quattro saranno presto trasferiti altrove. Il day after di Gualdo Cattaneo, piccolo centro da 5mila anime nella verde Umbria, è ancora caratterizzato dall’incertezza. I migranti fuggiti sabato dal centro di accoglienza dove avrebbero dovuto passare la quarantena anti-Covid non sono ancora stati ritrovati. In paese si vocifera su errori, testimonianze, possibilità. Un cittadino sostiene di aver visto alcuni tunisini salire su un furgoncino per poi sparire chissà dove. E così prende piedi ... Leggi su ilgiornale

