L'ex agriturismo che accoglieva quei migranti fuggiti in Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Bernasconi I 23 miranti fuggiti da Gualdo Cattaneo erano ospiti di un ex agriturismo gestito da una cooperativa. Il sindaco: "Ora verrà chiuso fino a nuove disposizioni" Erano 25 i migranti tunisini arrivati a Gualdo Cattaneo, comune in provincia di Perugia, lo scorso giovedì. Dopo lo sbarco, erano stati accolti ad Agrigento e da qui trasferiti nel piccolo paese a pochi chilometri da Foligno. Tutti i 25 migranti erano stati sistemati in un ex agriturismo. Ma, lo scorso sabato, poco dopo le 19, 23 di loro sono fuggiti. Per far perdere le proprie tracce, i tunisini avrebbero sfruttato la particolare conformazione di quel territorio: un borgo circondato da diverse stradine, che spesso si dirigono verso le campagne, dove portare avanti le ricerche non ... Leggi su ilgiornale

Antonio98854326 : Vacanze e agriturismo in Calabria su Rai uno e precisano mare Ionio e parlano del mare dei cedri Amantea scalea ecc… - IlMagodiIos : @ambragaravaglia - atestaltasempre : RT @italiana__doc: Tunisini trasferiti da Agrigento in ex agriturismo per la quarantena in Umbria, 23 su 25 scappano! Arrivati peraltro sen… - RigonRuggero : RT @italiana__doc: Tunisini trasferiti da Agrigento in ex agriturismo per la quarantena in Umbria, 23 su 25 scappano! Arrivati peraltro sen… - guig73 : RT @italiana__doc: Tunisini trasferiti da Agrigento in ex agriturismo per la quarantena in Umbria, 23 su 25 scappano! Arrivati peraltro sen… -