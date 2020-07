L’Europa vuole tagliare le pensioni degli italiani. Tutti hanno capito il “giochino”, tranne Conti (Di lunedì 20 luglio 2020) Ormai il gioco al tavolo europeo del Recovery Fund è chiaro anche a un bambino. Sono le pensioni degli italiani il vero obiettivo dell’Europa. Non date retta alla favola dell’Olanda che fa la voce grossa. È soltanto una commedia delle parti. L’olandese Rutte ricopre il ruolo del poliziotto cattivo, la Merkel del poliziotto buono. Al centro, l’ineffabile Conte, che non sa che pesci pigliare, come un pugile suonato. “La vera battaglia è sulle pensioni” La manovra di accerchiamento vede, inoltre, la sponda interna della maggioranza governativa. Tra questi, i renziani sono i più attivi nel lavorare per il taglio delle pensioi. Leggete questo tweet, di appena due giorni fa. “Per andare in pensione in Italia servono mediamente 31,8 anni di lavoro, in ... Leggi su secoloditalia

vitocrimi : L'Europa è a un bivio e non possiamo consentire che qualcuno la blocchi a colpi di veti. L'Italia sta lottando al f… - M5S_Europa : È un avvertimento anche per l'#Olanda: smetta di comportarsi come un #paradisofiscale se vuole usare il… - SecolodItalia1 : L’Europa vuole tagliare le pensioni degli italiani. Tutti hanno capito il “giochino”, tranne Conti… - nicky0461 : RT @SBuffagni: ???? Pieno supporto a @GiuseppeConteIT per la battaglia in Europa contro i paesi frugali, non come Salvini che fa il tifo cont… - Ginho__ : @zeitblomserenus @GSgarbo @gadlernertweet La discussione sugli 'aiuti' è ora e quella foto è di qualche anno fa. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa vuole E Conte sfinito dai no minaccia l’arma finale: “Accordo senza l’Olanda” La Repubblica