Leta è campione del Masters Tour Online: Asia-Pacific! (Di lunedì 20 luglio 2020) Finalmente una buona notizia dagli esports italiani! Il nostro connazionale Simone Liguori, noto in rete con il nome di Leta, è riscito nell’impresa tutt’altro che scontata di vincere il Master Tour. E’ riuscito in questa impresa a dir poco inaspettata alla vigilia grazie alla vittoria in finale per tre a uno contro Nozomi “Alutemu” Yashima. Oltre al prestigio e alla gloria con questa vittoria il giocatore italiano si porta a casa un premio in denaro di ben 32500 dollari americani, il trofeo del Master Tour e la quasi sicura promozione al Grandmaster per la stagione 2021. Ripercorriamo ora le tappe che hanno portato Leta ad essere campione. Il giocatore ha iniziato assicurandosi la Top 8 con un 8-1 nella fase a gironi. Ha proseguito la sua scalata verso la ... Leggi su esports247

