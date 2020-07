Lecco, 34enne muore annegato nel Lago Annone: corpo ritrovato dopo ore (Di lunedì 20 luglio 2020) Tragedia a Lecco, dove un 34enne annega dopo essersi tuffato nel Lago Annone. Il corpo, esanime, è stato ritrovato dopo diverse ore. Nella giornata di ieri una notizia ha sconvolto la città di Lecco, la morte di un 34enne che è annegato nel Lago Annone. Infatti l’uomo aveva deciso di tuffarsi per fare una nuotata … L'articolo Lecco, 34enne muore annegato nel Lago Annone: corpo ritrovato dopo ore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

