Lecce, il calvario di Rossettini: “Il Coronavirus, quel tampone e la zanzara tropicale, vi racconto…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Fine di un incubo.Il difensore del Lecce, Luca Rossettini, è tornato in Salento dopo il ricovero presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Padova. Nel dettaglio, il calciatore classe 1985, dopo la gara contro la Juventus di Maurizio Sarri, ha accusato un forte mal di testa, seguito da febbre alta e brividi. Per questo motivo, l'ex Genoa nel corso della ultime settimane è stato sottoposto anche a test sierologici e tampone che hanno escluso la positività al Coronavirus."Dopo la partita con la Juventus, intorno alle 4 di mattina, ho avuto un forte di mal di testa, febbre alta e brividi. Ero un po' preoccupato, temevo si trattasse di Coronavirus. Ho iniziato una terapia farmacologica, mi è stato fatto un tampone nelle 24 ore successive. ... Leggi su mediagol

Lecce, il calvario di Rossettini: "Il Coronavirus, quel tampone e la zanzara tropicale, vi racconto…"

