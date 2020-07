Leader Ue verso l'accordo, ipotesi fondo da 750 miliardi (209 all'Italia) (Di lunedì 20 luglio 2020) Si avvicina l'intesa al vertice europeo sul Recovery Fund, che all'Italia porterebbe in dote ben 209 miliardi. Dopo una maratona negoziale record, il premier Giuseppe Conte strapperebbe... Leggi su ilmessaggero

Per questo, nonostante gli slittamenti della plenaria per lasciar spazio al lavoro di tessitura, alla ripresa dei lavori i 27 leader si sono ritrovati ancora ... aiuti economici in solidarietà ...La nuova composizione del Recovery fund porterebbe all'Italia 209 miliardi, di cui 82 di sussidi e 127 di prestiti. E' quanto si apprende a margine del negoziato in Consiglio Ue. La cifra, viene spieg ...