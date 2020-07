Le vendite di Renault sono diminuite del 34,9% nella prima metà del 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Le vendite globali del Groupe Renault sono diminuite del 34,9% su base annua nella prima metà del 2020 a causa della pandemia, ma l’impresa ritiene che sia ben posizionata per avviare una forte ripresa nei prossimi sei mesi. La società francese, i cui marchi includono Renault, Alpine, Dacia e Lada, ha venduto 1.256.658 unità tra gennaio e giugno. Ciò includeva 623.854 veicoli in Europa, con un declino su base annua del 48,1%. Il gruppo ha anche subito forti cali delle vendite in Cina (-20,8%), Brasile (-39,0%) e India (-49,4%), con varie misure di blocco che hanno colpito le vendite in ogni regione. Le vendite globali del Groupe Renault ... Leggi su notizieora

