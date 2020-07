Le tre condizioni del Parlamento europeo per approvare il NextGenerationEu e il budget 2021-2027 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il bilancio dell’Unione dovrà avere nuove risorse proprie, gli Stati non dovranno più godere degli sconti, bisognerà vincolare l’accesso ai fondi al rispetto dello Stato di diritto. Se queste condizioni non saranno rispettate il Parlamento europeo non darà il suo consenso al nuovo NextGenerationEu e al budget pluriennale dell’Unione 2021-2027. Questo il messaggio del presidente dell’Eurocamera David Sassoli rivolto ai 27 leader dei Paesi membri che in queste ore stanno discutendo al Consiglio europeo. «Dopo giorni di discussioni i cittadini europei si aspettano una conclusione all’altezza di questa fase storica. Siamo preoccupati per un futuro che mortifichi la solidarietà ... Leggi su linkiesta

Tre persone ferite in un tamponamento a catena questa mattina lungo la Napoleona. Il fatto è accaduto poco dopo le 9. Fortunatamente i feriti non sarebbero in gravi condizioni. La dinamica di quanto è ...

Schianto tra due auto a Caorle, cinque ragazzi feriti: ventenne in gravi condizioni

Intrappolati cinque ragazzi residenti tra Caorle e Portogruaro. Il bilancio è di cinque feriti di cui uno, una ragazza, molto grave CAORLE. Due auto si toccano in fase di sorpasso, una delle due (una ...

