Le sorelle Balivo al matrimonio di Sarah, un ricevimento che incanta per allegria e bellezza (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Un matrimonio da sogno per Sarah Balivo, la sorella di Caterina Balivo ha organizzato tutto a Favignana, portando tutti sull’isola, circondandosi di amore e allegria (Foto). La famiglia al completo e gli amici più cari e per le sorelle Balivo il matrimonio di Sarah si è trasformato in una vacanza meravigliosa. la conduttrice ha fatto i complimenti alla sua sorellina, solo lei così geniale e raffinata poteva organizzare un matrimonio così bello. Non è stato per niente semplice organizzare tutto e riunire tutti in questo periodo. La pandemia aveva fatto temere agli sposi che la favola non potesse diventare realtà e invece Sarah ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Le sorelle Balivo al matrimonio di Sarah un ricevimento che incanta per allegria e bellezza (Foto) - #sorelle… -