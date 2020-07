Le Ragazze, Gloria Guida non condurrà la sesta edizione: "Sono delusa e amareggiata, non è dipeso da me" (Di lunedì 20 luglio 2020) Gloria Guida non ha nascosto il proprio dispiacere dopo la mancata riconferma alla conduzione de Le Ragazze, il programma di Rai 3 che, dal 25 settembre prossimo, tornerà in onda con la sua sesta edizione.La celebre attrice, al timone della terza, della quarta e della quinta edizione, tramite un post pubblicato sui social, si è detta "dispiaciuta e amareggiata", sottolineando i risultati positivi ottenuti dalle edizioni da lei condotte e aggiungendo che la mancata riconferma avrebbe a che fare con motivi economici che la Guida ha definito "inconsistenti":Le Ragazze, Gloria Guida non condurrà la sesta edizione: ... Leggi su blogo

GiuseppeBrandon : SE PROPRIO NON VOLETE DARCI LA GUIDA, RIDATECI ALMENO DORELLI Gloria Guida fuori da Le Ragazze, lo sfogo: 'Non acc… - Spiralwavemood : RT @tvblogit: Le Ragazze, Gloria Guida non condurrà la sesta edizione: 'Sono delusa e amareggiata, non è dipeso da me' - SerieTvserie : Le Ragazze, Gloria Guida non condurrà la sesta edizione: 'Sono delusa e amareggiata, non è dipeso da me' - claudiazeni1 : RT @tvblogit: Le Ragazze, Gloria Guida non condurrà la sesta edizione: 'Sono delusa e amareggiata, non è dipeso da me' - tvblogit : Le Ragazze, Gloria Guida non condurrà la sesta edizione: 'Sono delusa e amareggiata, non è dipeso da me' -