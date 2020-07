Le previsioni meteo di martedì 21 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Le previsioni meteo di martedì 21 luglio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Al Sud bel tempo su quasi tutte le regioni. Le previsioni meteo di martedì 21 luglio – Condizioni in miglioramento sulla penisola italiana con cielo in prevalenza sereno su quasi tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con possibili addensamenti che interesseranno solo i rilievi, interessati da possibili rovesci. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 34 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Cielo ... Leggi su newsmondo

