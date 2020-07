Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a domenica 26 Luglio: settimana di instabilità e piogge al Nord (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 26 Luglio 2020. Domani al Nord addensamenti compatti sulla Liguria e sui rilievi alpini con locali piovaschi, deboli rovesci e temporali, specialmente su quest’ultimi, in decisa attenuazione serale; cielo generalmente sereno altrove ma con velature estese e sottili in transito diurno. Centro e Sardegna: stabile e soleggiato ovunque a parte qualche annuvolamento sull’Appennino toscano dalla tarda serata. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo; nubi isolate interesseranno il settore tirrenico della Calabria. Temperature: minime stazionarie su Piemonte centrorientale, Liguria, Toscana e Sardegna orientale, in aumento altrove, più ... Leggi su meteoweb.eu

