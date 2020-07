Le misure urgenti e necessarie che già abbiamo (Di lunedì 20 luglio 2020) Non mi sembra sussistano le condizioni di fatto, né quelle di diritto, che possano giustificare la proroga dello stato d’emergenza. In base alla normativa vigente la deliberazione del Consiglio dei Ministri è subordinata al verificarsi di eventi calamitosi, ovvero nella loro imminenza, che devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (articoli 7 e 24 del decreto legislativo n. 1/2018). Ora, in via «di fatto», l’evento calamitoso (il ritorno della pandemia) rappresenta attualmente solo una previsione, incerta nell’an e nel … Continua L'articolo Le misure urgenti e necessarie che già abbiamo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : misure urgenti Le misure urgenti e necessarie che già abbiamo Il Manifesto

"Ieri il presidente Conte ha annunciato, tra le opere prioritarie e urgenti per il Paese ... dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale ha pubblicato il sondaggio Le misure per la progressiva ...

