“Le mamme sono qui, i poliziotti stiano alla larga”: a Portland la catena umana per proteggere gli attivisti di Black Lives Matter (Di lunedì 20 luglio 2020) “Le mamme sono qui, i poliziotti stiano alla larga”. Questo e altri slogan sono stati urlati dalle mamme di Portland che domenica si sono ritrovate fuori dal tribunale federale per protestare contro la violenza dei federali durante le manifestazioni antirazziste dei Black Lives Matter. Dozzine le mamme che hanno formato uno scudo umano tra i manifestanti e gli agenti. Molte donne, come si vede dalle immagini, indossavano caschi da bici gialli e magliette gialle. È la seconda notte di fila che le mamme si presentano alle manifestazioni. Secondo quanto riportato da alcuni reporter locali, la polizia ha lanciato gas lacrimogeni per ... Leggi su ilfattoquotidiano

