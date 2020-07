Le «giovinette» che sfidarono il duce. Chi sono le pioniere del calcio femminile che Milano dovrebbe ricordare (Di lunedì 20 luglio 2020) «Un po’ per noia, un po’ per accontentare la Zanetti, un po’ per fare qualcosa di nuovo rispetto al solito». Comincia così ai giardini di Porta Venezia, a Milano, l’avventura di un gruppo di trenta ragazze tra i 15 e i 20 anni che nel 1933 fondarono la prima squadra di calcio femminile in Italia. Una storia che rischiava di tramontare, persa negli almanacchi del calcio e della politica italiana, sepolta in quel ventennio fatto di restrizioni, regole e apparenze. E ora è tornata alla luce grazie al lavoro della giornalista del Corriere della Sera Federica Seneghini che in forma di romanzo la racconta nel libro giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce edito Solferino. Grazie a una minuziosa indagine storica, ... Leggi su open.online

Corriere : Le calciatrici che nel 1933 sfidarono il Duce: «Milano dedichi loro una strada» - fedesene : Sarebbe bello che, 90 anni dopo questa storia, il sindaco @BeppeSala dedicasse una strada a queste ragazze - baranoshojo : RT @carladiveroli: La storia ritrovata delle calciatrici che sfidarono il Duce: «Ora Milano dedichi loro una via» - - mericolleoni : RT @carladiveroli: La storia ritrovata delle calciatrici che sfidarono il Duce: «Ora Milano dedichi loro una via» - - Suziquattro2 : RT @carladiveroli: La storia ritrovata delle calciatrici che sfidarono il Duce: «Ora Milano dedichi loro una via» - -

Ultime Notizie dalla rete : giovinette che A Palo del Colle momenti di gloria

Le donne e molti di coloro che avevano partecipato ai corsi di addestramento col gruppo Erculea Proles, con le loro balestre riuscivano a tenere a debita distanza i numerosi nemici. Molti ragazzi e ...

Uomini e Donne 2020: Daydreamer sostituisce la De Filippi per tre giorni

Novità assoluta per Uomini e Donne nell’edizione 2020/2021. Il programma dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, per la prima volta nella sua storia, non torna nel daytime pomeridiano di ...

Le donne e molti di coloro che avevano partecipato ai corsi di addestramento col gruppo Erculea Proles, con le loro balestre riuscivano a tenere a debita distanza i numerosi nemici. Molti ragazzi e ...Novità assoluta per Uomini e Donne nell’edizione 2020/2021. Il programma dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, per la prima volta nella sua storia, non torna nel daytime pomeridiano di ...