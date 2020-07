Le attività di ‘Scuola Viva’ durante il Covid-19: esperienza unica al Telesi@ (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – L’emergenza Covid non ha fermato il Telesi@ neanche per quanto riguarda le attività della quarta annualità del Programma “Scuola Viva”. Scuola Viva è il programma triennale della Regione Campania che potenzia l’Offerta Formativa scolastica, finanziato grazie al Fondo Sociale Europeo, a cui l’Istituto Telesi@ partecipa fin dalla prima annualità con l’obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola, generare senso di comunità, rafforzare la voglia di partecipare di ogni studente, connettere scuola, territorio, imprese e cittadini. La condizione di straordinaria emergenza sanitaria non ha sopito la voglia di partecipazione degli studenti, al contrario l’ha resa una valida e ... Leggi su anteprima24

