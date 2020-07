Le 2 tenerissime leoncine nate al Bioparco di Roma hanno finalmente un nome [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Le due leoncine asiatiche nate al Bioparco di Roma hanno un nome: Aasha e Naisha. I due nomi sono risultati i più votati sul sito web www.Bioparco.it . La votazione è stata effettuata su una rosa di quattro nomi di origine asiatica: Aasha che significa speranza, Mala che significa puro, Naisha che significa speciale e Uma che significa brillante. La nascita delle due sorelle è un evento storico per il Giardino Zoologico della Capitale, si tratta di uno degli animali a maggior rischio di estinzione del Pianeta: ne sopravvivono in natura circa 500 esemplari presenti unicamente nella piccola riserva del Gir e nelle aree limitrofe, nell’India nord-occidentale. Le piccole condividono l’area con la mamma Sajani, nata nel 2013 nello ... Leggi su meteoweb.eu

