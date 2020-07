Lazio, Lulic di nuovo papà: “Benvenuto. Hai completato la nostra famiglia” (Di lunedì 20 luglio 2020) La sua Lazio è di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ma Senad Lulic, infortunato, ha buoni motivi per esultare al di là del risultato finale. Il capitano della Lazio, ormai fuori da febbraio per la doppia operazione alla caviglia, è diventato padre per la terza volta: “Benvenuto amore nostro. Siamo fieri e orgogliosi di te, hai completato la nostra famiglia”, ha scritto su instagram l’esterno bosniaco. Si tratta del terzo figlio per Lulic dopo Lea (nata nel 2013) e Lian (2017). Leggi su sportface

sportface2016 : #Lazio, la gioia di Lulic - DiOlimpico : RT @laziolibera: Lazio, felicità Lulic: è diventato padre per la terza volta - valebianconero1 : RT @EnricoTurcato: La #Lazio arriverà a Torino senza Correa, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Lucas Leiva. Senza mezza squadra in pratica, in… - CorSport : #Lazio, felicità #Lulic: è diventato padre per la terza volta ?? ?? - laziolibera : Lazio, felicità Lulic: è diventato padre per la terza volta -