Lazio: dove sono i focolai di Covid-19 e perché la Regione paventa un nuovo lockdown (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Lazio torna ad avere paura del Covid-19. Si, perché se i nuovi contagi nella Regione erano nella giornata di ieri “appena” 17, le dinamiche di questi giorni hanno messo in evidenza focolai pericolosi di nuovi coronavirus, prevalentemente legati alla comunità bengalese, ma che potrebbe essersi espansi a tutta la cittadinanza e minacciare da vicino anche la Capitale. sono due, in ordine di tempo, i nuovi cluster individuati dalle autorità sanitarie, legati a sei cittadini di origine bengalese che condividevano insieme un appartamento. Uno degli inquilini era impiegato a “La Vela”, stabilimento balneare di Ostia, come lavapiatti, l’altro in un ristorante del marchio World Wild West a Dragona. sono stati già effettuati i tamponi ... Leggi su giornalettismo

