Lazio, De Martino: «Vicenda Immobile? Questo non è tifo» (Di lunedì 20 luglio 2020) Le parole di Stefano De Martino – direttore della comunicazione della Lazio – sulle frequenze della radio ufficiale Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste, è intervenuto a Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: Immobile – «Sulla Vicenda di Immobile è censurabile qualsiasi attacco, e lo è per tutti i tesserati. Va bene la passione, siamo tutti tifosi e sappiamo che vuol dire perdere tre partite, però scadere in attacchi personali che vanno ai componenti familiari non è tifo e la società condanna Questo comportamento, nello specifico discutere il rendimento di Immobile è assurdo. Vero è ... Leggi su calcionews24

