Laura Efrikian: 'Quando ho visto Gianni Morandi l'ho voluto come padre dei miei figli' (Di lunedì 20 luglio 2020) Ospite di Pierluigi Diaco a Io e te nella puntata in onda lunedì 20 luglio è Laura Efrikian, attrice e annunciatrice ma anche prima moglie di Gianni Morandi. Il matrimonio con Gianni Morandi Inevitabile nel corso dell'intervista parlare dell'ex marito (QUI il video). Figlia di un violinista e compositore armeno la Efrikian infatti confessa: "Quando mi sono innamorata di Gianni Morandi e l'ho sposato, sono entrate le canzoni in casa e io non ho più capito niente. Ho confuso Vivaldi con In ginocchio da te. La verità è che io sono stonata. Mi piacciono le opere, quelle più facili, però, quelle che hai sentito da quando sei nato". Il primo incontro La donna, 80

