Laura Efrikian a Io e Te: la sua famiglia allargata, tenera ricorda l’amore per Gianni Morandi (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) A 80 anni Laura Efrikian è sempre una bellissima donna, non ha perso nemmeno la dolcezza dl suo volto, della voce e mentre guarda tenera le immagini con Gianni Morandi emoziona tutti (Foto). Ospite a Io e Te Laura Efrikian è l’indimenticabile protagonista di tanti musicarelli, soprattutto quelli con il suo ex marito. A Diaco e al pubblico di Rai 1 racconta del momento in cui è scattata la passione tra lei e Morandi, mai stanca di confidare quanto sia bella la sua famiglia allargata. Ha iniziato con “Un lacrima sul viso”, il film con Bobby Solo, sapeva che erano film di serie B ma aveva bisogno di guadagnare, poi è arrivato l’uomo della sua vita e ha ... Leggi su ultimenotizieflash

