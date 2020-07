Laura Cremaschi, viso rovinato dall’acne: “Le risate erano una pugnalata”, foto choc (Di lunedì 20 luglio 2020) La ex Bonas di Avanti un altro, Laura Cremaschi, dopo Aurora Ramazzotti ha deciso di rendere pubbliche le sue imperfezioni del passato per sensibilizzare le follower, specie quelle più giovani alla costante ricerca della “perfezione”. Laura Cremaschi con il viso rovinato dall’acne, foto choc: “Le risate erano una pugnalata” Laura Cremaschi ha condiviso due scatti... L'articolo Laura Cremaschi, viso rovinato dall’acne: “Le risate erano una pugnalata”, foto choc proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu

Probabilmente inspirata dalle recenti rivelazioni di Aurora Ramazzotti, anche Laura Cremaschi ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo relativamente a un difficile periodo risalente al 2015. La ...La perfezione non esiste e anche Laura Cremaschi mostra l’acne sul suo viso e trova il coraggio dopo le foto pubblicate su Instagram da Aurora Ramazzotti. Per La bonas di Avanti un altro non deve esse ...