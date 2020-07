Laura Cremaschi toglie i filtri e mostra il viso con l’acne, dopo Aurora Ramazzotti altre trovano il coraggio (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) La perfezione non esiste e anche Laura Cremaschi mostra l’acne sul suo viso e trova il coraggio dopo le Foto pubblicate su Instagram da Aurora Ramazzotti. Per La bonas di Avanti un altro non deve essere stato semplice condividere gli scatti che mostrano il suo viso pieno di acne, la sua pelle stravolta. Sono Foto del 2015, non sono recenti ma ci vuole ugualmente una gran personalità per dire la verità tra tantissime donne del mondo dello spettacolo e influencer che fanno a gara a chi usa più filtri. Laura Cremaschi ha passato un periodo davvero difficile, il suo volto ricoperto di brufoli e bollicine dice ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Laura Cremaschi problemi al viso sfogo: “Mi vergognavo di uscire” (Foto) - #Laura #Cremaschi #problemi #sfogo: -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Cremaschi Laura Cremaschi su Instagram: la foto in costume è bollente RDS 100% Grandi Successi Avanti un altro, il dramma di Laura Cremaschi: “E’ molto difficile”

Continua il successo delle repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Mediaset non ha ancora mandato in onda la cinquantina di puntate inedite registrate prima dell’esplosione dell ...

Laura Cremaschi, fan preoccupati per la sua confessione inaspettata

Laura Cremaschi ha voluto fare una confessione a tutti i suoi fan. E questi ultimi si sono preoccupati per lei. Ma cosa è successo? Il post di Aurora Ramazzotti sui suoi difetti e sulla perfezione che ...

Continua il successo delle repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Mediaset non ha ancora mandato in onda la cinquantina di puntate inedite registrate prima dell’esplosione dell ...Laura Cremaschi ha voluto fare una confessione a tutti i suoi fan. E questi ultimi si sono preoccupati per lei. Ma cosa è successo? Il post di Aurora Ramazzotti sui suoi difetti e sulla perfezione che ...