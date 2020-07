Laura Cremaschi si sfoga: “State attenti a giudicare” (Di lunedì 20 luglio 2020) Questo articolo Laura Cremaschi si sfoga: “State attenti a giudicare” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Con grande coraggio Laura Cremaschi ha deciso di liberarsi da un dolore profondo che l’ha fatta soffrire a lungo. Ecco di cosa si tratta. Conosciuta per essere la Bonas del programma televisivo Avanti un altro, Laura Cremaschi ha sempre colpito principalmente per le sue doti e qualità estetiche. Bellissima donna con un fisico mozzafiato e … Leggi su youmovies

Laura Cremaschi pubblica delle foto su Instagram di problemi di acne avuti in passato: “magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema” Laura Cremaschi, la bellissima ex Bonas di ...Con grande coraggio Laura Cremaschi ha deciso di liberarsi da un dolore profondo che l’ha fatta soffrire a lungo. Ecco di cosa si tratta. Laura Cremaschi (Instagram) Conosciuta per essere la Bonas del ...