Laura Cremaschi sfigurata dall'acne, la foto e la lezione: "Mi vergognavo ad uscire di casa. Però..." | Guarda (Di lunedì 20 luglio 2020) Evviva l'onestà. Non solo Aurora Ramazzotti, ma anche Laura Cremaschi - ex Bonas di Avanti un altro di Paolo Bonolis - ha deciso di mostrare le sue imperfezioni. Infatti ha pubblicato sui social due foto risalenti al 2015, in cui il suo volto era pesantemente rovinato dall'acne. E la Cremaschi in calce alle foto scrive: "È molto difficile per me pubblicare queste foto, anche doloroso - ha premesso -. Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa". E ancora, la Cremaschi aggiunge: "Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta! Oggi ho il ... Leggi su liberoquotidiano

Evviva l'onestà. Non solo Aurora Ramazzotti, ma anche Laura Cremaschi - ex Bonas di Avanti un altro di Paolo Bonolis - ha deciso di mostrare le sue imperfezioni. Infatti ha pubblicato sui social due f ...

Avanti un altro, il dramma di Laura Cremaschi: “E’ molto difficile”

Continua il successo delle repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Mediaset non ha ancora mandato in onda la cinquantina di puntate inedite registrate prima dell’esplosione dell ...

Continua il successo delle repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Mediaset non ha ancora mandato in onda la cinquantina di puntate inedite registrate prima dell'esplosione dell ...