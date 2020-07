Laura Cremaschi, la Bonas mostra l’acne: ‘Mi vergognavo a uscire di casa’ (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo che Aurora Ramazzotti ha deciso di mostrarsi sui social senza filtri e con tutte le imperfezioni del caso, al grido di “la perfezione non esiste”, qualcun altro ha voluto seguire il suo esempio. Laura Cremaschi, ex Bonas di Avanti un altro, esce infatti allo scoperto parlando e mostrando la pesante acne che l’ha colpita qualche anno fa. Laura Cremaschi, le foto con l’acne Era il 2015 e Laura Cremaschi si trovava a fare i conti con un problema dermatologico piuttosto importante, che le ha impedito di lavorare per qualche tempo e soprattutto l’ha ferita umanamente per gli sguardi e le risate che ha provocato. Di qui l’invito a non giudicare il prossimo e un incoraggiamento a chi si trova in una ... Leggi su tvzap.kataweb

zazoomblog : Laura Cremaschi viso rovinato dall’acne: “Le risate erano una pugnalata” foto choc - #Laura #Cremaschi #rovinato - blogtivvu : Laura Cremaschi, l'ex Bonas di Avanti un altro, condivide delle foto sconvolgenti con il viso rovinato dall'acne: “… - italiaserait : Laura Cremaschi e lo sfogo sul viso, l’appello su Instagram: “Attenti a giudicare” - blogtivvu : Laura Cremaschi, viso rovinato dall'acne: “Le risate erano una pugnalata”, foto choc dell'ex Bonas di Avanti un alt… - zazoomblog : Laura Cremaschi problemi al viso sfogo: “Mi vergognavo di uscire” (Foto) - #Laura #Cremaschi #problemi #sfogo: -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Cremaschi Laura Cremaschi su Instagram: la foto in costume è bollente RDS 100% Grandi Successi Laura Cremaschi mostra l’acne: “Doloroso, era il 2015 e le risate maligne erano come pugnalate”

Anche Laura Cremaschi ha seguito il suo esempio e ha diffuso sul suo profilo una foto che risale al 2015 e che mostra su viso e collo un evidente problema di acne. Il problema di acne di Laura ...

Avanti un altro, il dramma di Laura Cremaschi: “E’ molto difficile”

Continua il successo delle repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Mediaset non ha ancora mandato in onda la cinquantina di puntate inedite registrate prima dell’esplosione dell ...

Anche Laura Cremaschi ha seguito il suo esempio e ha diffuso sul suo profilo una foto che risale al 2015 e che mostra su viso e collo un evidente problema di acne. Il problema di acne di Laura ...Continua il successo delle repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Mediaset non ha ancora mandato in onda la cinquantina di puntate inedite registrate prima dell’esplosione dell ...