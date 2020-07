Laura Cremaschi e lo sfogo sul viso, l’appello su Instagram: “Attenti a giudicare” (Di lunedì 20 luglio 2020) Con la luce giusta, i filtri adatti e la corretta angolazione quasi tutte le imperfezioni possono sparire in foto. Da anni ormai, da quando l’arte dell’apparire è diventato quasi un requisito fondamentale nella nostra società, chi ci è riuscito – a fare dell’apparenza un’arte – mette in guardia gli aspiranti dal non credere a tutto quello che si vede sui social. In queste ore ha fatto molto parlare il post di Aurora Ramazzoti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, che ha pubblicato una foto su Instagram in cui il suo viso è arrossato dalle imperfezioni e da qualche brufolo. Niente di strano per una giovane ragazza della sua età che può essere soggetta a sfoghi cutanei. Ma è rarissimo invece vedere un’influencer spogliarsi della propria perfezione davanti ai propri ... Leggi su italiasera

Con grande coraggio Laura Cremaschi ha deciso di liberarsi da un dolore profondo che l’ha fatta soffrire a lungo. Ecco di cosa si tratta. Laura Cremaschi (Instagram) Conosciuta per essere la Bonas del ...

LauraCremaschi, problemi al viso

Probabilmente inspirata dalle recenti rivelazioni di Aurora Ramazzotti, anche Laura Cremaschi ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo relativamente a un difficile periodo risalente al 2015. La ...

Con grande coraggio Laura Cremaschi ha deciso di liberarsi da un dolore profondo che l'ha fatta soffrire a lungo. Ecco di cosa si tratta. Laura Cremaschi (Instagram) Conosciuta per essere la Bonas del ...Probabilmente inspirata dalle recenti rivelazioni di Aurora Ramazzotti, anche Laura Cremaschi ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo relativamente a un difficile periodo risalente al 2015.