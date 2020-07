Laura Cremaschi come Aurora Ramazzotti su Instagram: “Avevo paura” (Di lunedì 20 luglio 2020) La bella Laura Cremaschi parla del suo passato difficile con l’acne in un post di Instagram. Laura Cremaschi, ex “Bonas” del programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro”, ha deciso di affrontare su Instagram un momento buio del suo passato. La giovane, originaria di Bergamo, ha deciso di raccontare in un lungo post il suo passato con l’acne. Le foto pubblicate dalla giovane, risalenti al 2015, parlano chiaro: il viso della Cremaschi è coperto di brufoli e la pelle è visibilmente irritata. Il testo a fianco racconta di come la giovane, oltre a non poter lavorare, abbia passato un periodo difficile della propria vita perché aveva paura del giudizio delle persone. La giovane donna approfitta della ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Laura Cremaschi viso rovinato dall’acne: “Le risate erano una pugnalata” foto choc - #Laura #Cremaschi #rovinato - blogtivvu : Laura Cremaschi, l'ex Bonas di Avanti un altro, condivide delle foto sconvolgenti con il viso rovinato dall'acne: “… - italiaserait : Laura Cremaschi e lo sfogo sul viso, l’appello su Instagram: “Attenti a giudicare” - blogtivvu : Laura Cremaschi, viso rovinato dall'acne: “Le risate erano una pugnalata”, foto choc dell'ex Bonas di Avanti un alt… - zazoomblog : Laura Cremaschi problemi al viso sfogo: “Mi vergognavo di uscire” (Foto) - #Laura #Cremaschi #problemi #sfogo: -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Cremaschi Laura Cremaschi su Instagram: la foto in costume è bollente RDS 100% Grandi Successi Laura Cremaschi come Aurora Ramazzotti su Instagram: “Avevo paura”

La bella Laura Cremaschi parla del suo passato difficile con l’acne in un post di Instagram. Laura Cremaschi, ex “Bonas” del programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro”, ha deciso di affrontare su In ...

Laura Cremaschi: 'Mi vergognavo ad uscire di casa'

Laura Cremaschi, showgirl ed ex 'Bonas' di 'Avanti un Altro', ha pubblicato alcune foto del suo viso durante un periodo in cui soffriva di una forma di acne molto forte e ha rivelato che nel 2015 in p ...

La bella Laura Cremaschi parla del suo passato difficile con l’acne in un post di Instagram. Laura Cremaschi, ex “Bonas” del programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro”, ha deciso di affrontare su In ...Laura Cremaschi, showgirl ed ex 'Bonas' di 'Avanti un Altro', ha pubblicato alcune foto del suo viso durante un periodo in cui soffriva di una forma di acne molto forte e ha rivelato che nel 2015 in p ...