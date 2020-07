Laura Castelli travolta da una valanga di insulti sui social: «Sguattera», «sparati» (Di lunedì 20 luglio 2020) «Sguattera», «sparatiiii», «tro.. schifosa». E ancora, «vai a leccare la mer.. dei migranti», «disturbata mentale». Sono terribili gli insulti e le minacce sui social rivolte alla viceministra all’Economia. Laura Castelli è finita nel mirino degli hater per una frase in tv sui ristoratori e la grave crisi economica innescata dal Covid-19. Nel mirino non solo Laura Castelli «Sei una mer.., mi auguro che tu spenda in medicine tutte le mie tasse». «Piazzale Loreto è sempre aperto per mer.. come te». La maggior parte degli insulti, denunciati dalla stessa Castelli con un post su Facebook, ha un contenuto ... Leggi su secoloditalia

