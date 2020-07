Latina, uomo colto da un malore improvviso perde la vita (Di lunedì 20 luglio 2020) colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto, un 51enne di Latina ha perso la vita. Il fatto è avvenuto questa mattina in pieno centro città sotto lo sguardo dei passanti. L’uomo, dipendente del comune, si è sentito male mentre camminava in via IV novembre. Chiamati in fretta i soccorsi non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Latina, uomo colto da un malore improvviso perde la vita su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

