Latina, cittadino mette in fuga i ladri rischiando di colpire anche i Vigili a capo dell’operazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Un episodio quello accaduto tra Borgo Faiti e Borgo San Michele, in provincia di Latina, a cui i cittadini sono ormai abituati. Infatti da un paio di anni a questa parte, per allarmare il vicinato è sufficiente il continuo abbaiare dei cani in quanto la zona in questione è stata purtroppo presa di mira da continui furti e reati. Nella fattispecie un paio di notti fa l’ennesimo cittadino che voleva spaventare i ladri ha finito per aggredire anche il corpo dei Vigili Giurati che li stava inseguendo. Quest’ultimi si sono visti investiti da una raffica di pallettoni, fortunatamente senza conseguenze. Latina, cittadino mette in fuga i ladri rischiando di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LATINA Arrivi a Ponza in barca? Lì resti. Vietato scendere (o quasi) per evitare ulteriori assembramenti in un’isola stracolma di turisti e soprattutto di giovani. Lo stabilisce un’ordinanza del sinda ...

Coronavirus Latina: dopo due settimane si fermano i contagi, zero casi in provincia

Dopo due settimane si fermano i contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Nessun nuovo caso è riportato nel bollettino della Asl di oggi, domenica 19 luglio. Nei 14 giorni precedenti erano sta ...

