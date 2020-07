L’assessore alla Salute del Lazio dice che c’è rischio di richiudere tutto se non si indossa la mascherina (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Lazio ha un problema. Fa fatica, in breve, a contenere i nuovi focolai che sembrano crearsi con cadenza pressoché giornaliera. In principio c’è stato quello dell’ospedale San Raffaele, poi un nuovo focolaio alla Garbatella, infine il cluster provocato dall’arrivo di cittadini bengalesi prima del provvedimento del ministro della Salute Roberto Speranza (che ha bloccato i voli da quelle aree). Ma, in rapida successione, si sono verificati anche contagi in un centro estivo, in un ristorante ad Acilia, in uno stabilimento balneare di Ostia: tutti luoghi a potenziale rischio focolaio. Il risultato? Il Lazio chiude se non si tornerà a utilizzare con continuità la mascherina. LEGGI ANCHE > Il San Raffaele di Roma nega che ci siano medici ... Leggi su giornalettismo

RaiNews : L'appello dell'assessore regionale alla Sanità #coronavirus - reportrai3 : Dopo una vacanza fuori regione, l’assessore alla Sanità altoatesina Thomas Widmann ha contratto il coronavirus. Era… - ivanscalfarotto : Parlando del Prof. #Lopalco, @micheleemiliano ha detto: «Se i pugliesi devono decidere il prossimo assessore alla… - giornalettismo : In merito a quello che sta succedendo in #Lazio, dove l'assessore alla Salute è tornato a manifestare l'ipotesi di… - IMoresi : RT @carmentpf: Assessore alla Sanità del Lazio #DAmato: 'Usate la mascherina o si dovrà richiudere. Oggi 17 casi,di cui 10 di importazione:… -

