L'appello di Jennifer Aniston: "Indossate la mascherina". E posta la foto di un amico in rianimazione (Di lunedì 20 luglio 2020) L'attrice ha pubblicato lo scatto di un amico in rianimazione per il Covid-19 e ha lanciato un nuovo appello sull'uso delle mascherine Jennifer Aniston ha postato la foto di un amico in rianimazione per il Covid e insieme a Courteney Cox ha lanciato un appello per l'uso delle mascherine Leggi su it.mashable

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.