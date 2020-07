Lampedusa: Lamorgese incontra il sindaco e gli operatori e assicura massima attenzione per l’isola (Di lunedì 20 luglio 2020) La responsabile del Viminale, si legge in una nota, ha manifestato l'apprezzamento e il ringraziamento per il difficile e gravoso impegno della Prefettura e delle Forze dell'ordine in occasione delle operazioni di salvataggio in mare, trasbordo, controllo e trasferimento dei migranti Leggi su firenzepost

LegaSalvini : LAMORGESE INCONTRA MARTELLO A LAMPEDUSA: GLI ISOLANI PROTESTANO FUORI DAL COMUNE - SkyTG24 : Migranti, Lamorgese e Gabrielli incontrano le autorità di Lampedusa. Proteste sull'isola - Adnkronos : Lamorgese attesa a #Lampedusa, la protesta: 'Governo complice di scafisti' - amata_lucia : RT @RadioSavana: Lamorgese accolta a Lampedusa al grido: 'Vergogna, scafisti!' Indegna. #RadioSavana - losmadonno : RT @gabrillasarti2: Lamorgese a Lampedusa, tranquilli , qui arrivano ma li portiamo tutti al nord, per voi sgravi fiscali come promesso dal… -