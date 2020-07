Lamborghini - L'Aventador SVJ Xago Edition inaugura l'Ad Personam Studio (Di lunedì 20 luglio 2020) Per presentare il suo nuovo servizio di consulenza virtuale, l'Ad Personam Studio, la Lamborghini ha svelato la nuova Aventador SVJ Xago Edition. La dodici cilindri è ordinabile solo online e rende omaggio alla forma geometrica dell'esagono, ripreso dalle grafiche applicate sulla carrozzeria, caratterizzata da una tinta diversa per ognuno dei dieci esemplari previsti. I cerchi presentano la finitura gloss black Nireo Ad Personam, mentre gli interni offrono cuciture a contrasto intonate con l'esterno.Pronti per la consulenza online. D'ora in poi la Lamborghini offrirà questo nuovo servizio di consulenza online attraverso le proprie concessionarie. Sarà infatti possibile prenotare una sessione di due ore con gli esperti del ... Leggi su quattroruote

