L'altra faccia del virus: il 30,4% delle famiglie pugliesi e il 31% di quelle lucane non ha internet a casa (Di lunedì 20 luglio 2020) L'emergenza sanitaria ha messo a nudo tutta la fragilità digitale dell'Italia. Agendo come un cuneo conficcato nella crepa delle disuguaglianze preesistenti, il virus che ha fatto chiudere scuole e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

6000sardine : “Dalla faccia potresti fare bene i...” “Un’altra da coprire col burka” Solidarietà a Giulia Pelucchi, assessora M… - criccicracci : RT @LaGazzettaWeb: L’altra faccia del virus: il 30,4% delle famiglie pugliesi e il 31% di quelle lucane non ha internet a casa https://t.co… - LaGazzettaWeb : L’altra faccia del virus: il 30,4% delle famiglie pugliesi e il 31% di quelle lucane non ha internet a casa - poissontentoo : @chvrryrose › ma non ha altra scelta, niente Tardis quella volta e niente Tardis in futuro. È meglio che si faccia… - sunfloueh : RT @reasonhaz: vi meritate solo una denuncia con tanto di ordine restrittivo altro che Harry che si ferma anzi mi auguro e spero che non si… -

Ultime Notizie dalla rete : altra faccia L’altra faccia del virus: il 30,4% delle famiglie pugliesi e il 31% di quelle lucane non ha internet a casa La Gazzetta del Mezzogiorno Così l'architetto-scrittore vince la paura: «Io, più forte della malattia»

«È un tipo sveglio, con la voglia di vivere che gli si legge in faccia». E sorride ... che questa storia non è rivolta a quelli che sono ammalati come me, ma agli altri». A ciascuno, con i propri ...

Monopattini, fitness band e stick TV: l'altra Xiaomi che punta sullo smart living

L'annuncio della propria presenza (in compagnia di praticamente tutti principali marchi hi-tech) all'interno del neonato MediaWorld Tech Village di Milano) ha fatto da contorno a quello che è stato il ...

«È un tipo sveglio, con la voglia di vivere che gli si legge in faccia». E sorride ... che questa storia non è rivolta a quelli che sono ammalati come me, ma agli altri». A ciascuno, con i propri ...L'annuncio della propria presenza (in compagnia di praticamente tutti principali marchi hi-tech) all'interno del neonato MediaWorld Tech Village di Milano) ha fatto da contorno a quello che è stato il ...