L'Allieva 3: in onda a novembre e dicembre ogni domenica sera (Di lunedì 20 luglio 2020) Buone notizie per tutti i fan de L'Allieva! Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi la terza stagione non verrà trasmessa su Rai Uno nel 2021 bensì entro la fine dell'anno. La Rai ha ufficialmente presentato i palinsesti della prossima stagione televisiva e la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale appare nella programmazione autunnale.

sasacipher : Sapete perché adoro L'Allieva? Perché ogni volta che quella serie va in onda tutta la famiglia si ritrova sul diva… - Kekka________ : Raga secondo voi che giorno andrà in onda l'allieva? - SMSNEWSOFFICIAL : In autunno su Rai 1 andrà in onda la serie “L’Allieva 3” con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi,… - Notiziedi_it : Le fiction di Lino Guanciale in onda nel 2020/2021, da L’Allieva 3 a Il Commissario Ricciardi - imironicc : Il 27 settembre è domenica proprio come quattro anni fa, quando venne mandata in onda la prima puntata de L'Allieva… -

