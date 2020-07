L’agente di Schurrle rivela: “Mai avuti contatti col Benevento. Ritiro? Vedrete nei prossimi giorni” (Di lunedì 20 luglio 2020) L’agente di Andre Schurrle, Iago Haspel, ha parlato ai microfoni di “Seriebnews.com” smentendo i contatti con il Benevento e rilanciando a sorpresa il futuro del tedesco. Ecco le sue parole: “Non ho mai avuto contatti con loro. Il club campano non ha mai contattato me o il calciatore. Sono soltanto rumors di mercato, ad oggi non c’è alcuna trattativa in piedi. Ritiro? Nei prossimi giorni Vedrete”. FOTO: Sito Dortmund L'articolo L’agente di Schurrle rivela: “Mai avuti contatti col Benevento. Ritiro? Vedrete nei prossimi giorni” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

