Lacrime e commozione al funerale dell’ex presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Si sono svolti questo pomeriggio nella Chiesa di San Nicola Vescovo di Anoia, cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, i funerali di Giuseppe Cosentino, ex presidente del Catanzaro dal 2011 al 2017. Cosentino, proprietario di Gicos, attività di Import ed Export con sede a Cinquefrondi, è stato anche sponsor tecnico della Reggina quando la squadra militava in Serie A. E’ deceduto per le complicazioni emerse a seguito di un intervento di routine effettuato in una clinica privata di Villa San Giovanni. Tanta gente tra parenti e amici che hanno voluto riservare l’ultimo saluto a Giuseppe Cosentino. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.L'articolo Lacrime e commozione ... Leggi su calcioweb.eu

FiorellaMannoia : Chissà quale disperazione li ha spinti a fare un simile gesto. Il cuore si stringe di commozione... e lacrime. Ba… - martimag79 : RT @FiorellaMannoia: Chissà quale disperazione li ha spinti a fare un simile gesto. Il cuore si stringe di commozione... e lacrime. Bari,… - vincenzo5151 : RT @FiorellaMannoia: Chissà quale disperazione li ha spinti a fare un simile gesto. Il cuore si stringe di commozione... e lacrime. Bari,… - namarte15 : RT @FiorellaMannoia: Chissà quale disperazione li ha spinti a fare un simile gesto. Il cuore si stringe di commozione... e lacrime. Bari,… - CriSCat76 : RT @FiorellaMannoia: Chissà quale disperazione li ha spinti a fare un simile gesto. Il cuore si stringe di commozione... e lacrime. Bari,… -