La voce di Kenshiro: “Doveva essere una pubblicità, è diventata un cult” (Di lunedì 20 luglio 2020) All’inizio erano considerate come “musica di serie b”, semplici canzonette per bambini. Col passare degli anni, però, le sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90 sono diventate oggetto di culto per intere generazioni, che le hanno elette a colonna sonora della loro infanzia, simbolo di pomeriggi liberi e spensierati. Una vera e propria macchina della nostalgia, che ancora oggi accomuna e appassiona milioni di persone di ogni età. “La melodia l’avevo scritta come jingle pubblicitario per una marca di pasticche gommose, che però non andò in porto. Così, quando la Rca mi chiese una sigla per ‘Ken il guerriero’ non dovetti fare altro che trovare un ritornello adeguato. E diventò una sigla cult”. Claudio Maioli è un musicista, autore e compositore che ha lavorato anche con Lucio ... Leggi su tvzap.kataweb

AleFiveStars : RT @RepubblicaTv: La voce di Kenshiro: ''Doveva essere una pubblicità di caramelle, è diventata una sigla cult'': 'La melodia l'avevo scrit… - FrancescoRapone : titolare 'La voce di Kenshiro' parlando di chi ne ha composti e cantato la sigla è fuorviante e soprattutto irrispe… - coco_aki : RT @RepubblicaTv: La voce di Kenshiro: ''Doveva essere una pubblicità di caramelle, è diventata una sigla cult'': 'La melodia l'avevo scrit… - Toccigabriele1 : RT @repubblica: La voce di Kenshiro: ''Nata per una pubblicità, è diventata una sigla cult'' - repubblica : La voce di Kenshiro: ''Nata per una pubblicità, è diventata una sigla cult'' -

Ultime Notizie dalla rete : voce Kenshiro La voce di Kenshiro: ''Doveva essere una pubblicità di caramelle, è diventata una sigla cult'' La Repubblica Rodrigo Alves vuole un figlio: il Ken umano diventato donna oggi è Jessica

Conosciuto come il Ken umano, Rodrigo Alves ora si chiama Jessica e ha avviato il suo percorso di transizione per diventare una donna. Il cambio di sesso per lui era una tappa fondamentale per sentirs ...

Ken Loach scrive agli operai della Fiac: "Restate forti"

"Chiedete ai sindacati di rimanere fedeli alla vostra lotta. Chiedete la solidarietà di coloro che prenderebbero il vostro posto. E restate forti. Con i più calorosi auguri e tutta la nostra solidarie ...

Conosciuto come il Ken umano, Rodrigo Alves ora si chiama Jessica e ha avviato il suo percorso di transizione per diventare una donna. Il cambio di sesso per lui era una tappa fondamentale per sentirs ..."Chiedete ai sindacati di rimanere fedeli alla vostra lotta. Chiedete la solidarietà di coloro che prenderebbero il vostro posto. E restate forti. Con i più calorosi auguri e tutta la nostra solidarie ...