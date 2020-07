La tavola per surfare anche quando non ci sono le onde (Di lunedì 20 luglio 2020) Definire economico un dispositivo che costa 3795 dollari può sembrare paradossale, ma la realtà è questa se parliamo del Flyer One, la tavola da surf dotata di motore elettrico che consente di cavalcare le onde volando un metro sopra l’acqua. Ciò significa che si può usare sempre e ovunque in mare, oceani, laghi e fiumi, anche quando lo specchio d’acqua è una tavola. Realizzato in alluminio, fibra di carbonio e schiuma in polipropilene espanso poroso, è dedicato a grandi e piccoli, così come a esperti e neofiti, poiché per ogni categoria ci sono specifiche velocità suggerite (sono 24 livelli, con le prime dieci per i principianti, le ultime cinque per surfisti e quelle centrali per chi ha ... Leggi su wired

RaiNews : Torino, grande festa per i medici cubani in partenza. A tavola anche i pazienti guariti dal Covid - CIDAManager : Anche @IvanDompe, Professore Aggiunto della @LuissBusiness, ha partecipato alla Tavola Rotonda di #MaratonaManager,… - pazienti : #20Luglio, i #consigli di #salute di oggi ci aiutano a contrastare l'invecchiamento: ecco i cibi che non devono mai… - SalumiVeroni : I pomodori ripieni di #couscous con #mortadella e primosale sono perfetti per questi giorni estivi. Scopri come p… - Jess7510_ : Ero seduta a tavola, mi arriva una notifica IG totalmente all'improvviso. Una diretta di Melissa e Chris, tipo i be… -

Ultime Notizie dalla rete : tavola per La tavola per surfare anche quando non ci sono le onde Wired.it La macedonia di verdura fresca e senza fornelli

Per questa domenica ho fatto un salto nell'orto e, vista la calura di questi giorni, ho optato per una ricetta veloce e fresca, senza accendere assolutamente i fornelli. Cosa portiamo in tavola? Una m ...

Sostenibilità e innovazione le leve per il futuro dell’agroalimentare italiano

OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Valdichiana - Sinalunga OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Senese OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Valdelsa - Poggibonsi Mercoledì ...

Per questa domenica ho fatto un salto nell'orto e, vista la calura di questi giorni, ho optato per una ricetta veloce e fresca, senza accendere assolutamente i fornelli. Cosa portiamo in tavola? Una m ...OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Valdichiana - Sinalunga OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Senese OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Valdelsa - Poggibonsi Mercoledì ...