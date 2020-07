La “suocera” di Belen racconta come è nata la storia con Gianmaria Antinolfi (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Che estate sarebbe senza Belen e questa volta senza il racconto della mamma di Gianmaria Antinolfi, la quasi suocera della Rodriguez (Foto). E’ la rivista Di Più ad aggiungere altri dettagli a quella che molti dicono sia la storia d’amore dell’estate 2020, altri non considerano perché è durata il tempo di una festa di compleanno. Parliamo di Belen e Antinolfi, di quel bacio che ha scatenato il gossip dopo l’addio tra la showgirl argentina e Stefano De Martino. Lei ha già chiarito che quando si innamorerà lo farà sapere a tutti, intanto è già alle Baleari da qualche giorno con gli amici più cari e con il figlio Santiago. Al momento non c’è nemmeno l’ombra di ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi c’è lo zampino della suocera? - #Belen #Rodriguez #Gianmaria -

Ultime Notizie dalla rete : “suocera” Belen